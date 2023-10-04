Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Наполи»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче с «Наполи» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я ожидал, что «Наполи» сыграет именно так. Результат абсолютно закономерен. В составе соперников много отличных игроков, но мы выиграли заслуженно.

Успех в первом тайме обусловлен тем, что перемещения Беллингема, Вальверде и Родриго между линиями создавали много проблем «Наполи». У нас было преимущество в этой зоне», – приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

3 октября завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и испанским «Реалом» (Мадрид). «Реал» вырвал победу в концовке матча — 3:2.

Мадридский «Реал» лидирует в таблице группы C Лиги чемпионов, набрав шесть очков.