Жоау Феликс рассказал о разнице между «Барселоной» и «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс, арендованный у мадридского «Атлетико», ответил на вопрос о разнице между испанскими клубами.

«Как я уже говорил, разница между «Барселоной» и «Атлетико» очевидна – она касается как вопросов игры, так и клубов в целом. В «Барселоне» совсем другой футбол, но это не значит, что какой-то из подходов лучше или хуже. Ясно лишь то, что стиль «Барсы» подходит мне больше, и я счастлив здесь», – приводит слова Феликса Barca Universal.

Феликс выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. В текущем сезоне форвард провёл за «блауграну» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В минувшем сезоне, выступая на правах аренды за лондонский «Челси», Феликс сыграл в 20 матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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