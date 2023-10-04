Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем в английском клубе.

«Прошлый сезон прошёл блестяще – мы превзошли все ожидания. Я знал об имеющихся трудностях, когда брался за этот проект, существуют пробелы, и сейчас мы переживаем непростое время. Все мы, включая меня, директоров и команду, держимся вместе, мы будем бороться с трудностями совместными усилиями. Мы знаем, что должны стать лучше», – приводит слова тен Хага журналист Лаури Уайтуэлл в соцсетях.

3 октября завершилась встреча 2-го тура группы А Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и стамбульским «Галатасараем». Турецкая команда одержала победу со счётом 3:2. «Галатасарай» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка в двух встречах. «Манчестер Юнайтед» находится на последней строчке, у «красных дьяволов» нет ни одного очка.