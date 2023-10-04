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Хвича Кварацхелия рассказал о своей футбольной мечте

Хвича Кварацхелия рассказал о своей футбольной мечте
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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своей футбольной мечте.

«Футбольная мечта? У меня их две: поднять трофей Лиги чемпионов и сыграть на чемпионате Европы или чемпионате мира с Грузией», – приводит слова Кварацхелии AS.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл восемь матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил один гол и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 43 матчах «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 передачами. Игрок был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша чемпионата Италии, а также попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч».

Контракт грузинского футболиста с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

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