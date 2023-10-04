Президент «Наполи» высказался о будущем Осимхена в команде

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал будущее нападающего команды Виктора Осимхена.

«Виктор — игрок, который формирует команду, это не подлежит обсуждению. Проблем с продлением нет, все в «Наполи» счастливы. Проблемы как приходят, так и уходят», — приводит слова Де Лаурентиса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно о конфликте между Осимхеном и «Наполи» по причине появления в социальных сетях неаполитанского клуба юмористического видеоролика в отношении нападающего. Агент форварда заявил, что может обратиться в суд из-за ролика о не забитом нигерийцем пенальти, опубликованного в социальных сетях.

В текущем сезоне на счету Осимхена девять матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей.