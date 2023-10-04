Артета прокомментировал травму Сака

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лансом» (1:2) выразил обеспокоенность повреждением, полученным нападающим команды Букайо Сака. Из-за травмы футболиста заменили на 34-й минуте.

«В первом тайме он пытался ударить по мячу пяткой и что-то почувствовал. Это проблема с мышцами. Ему было некомфортно играть, и нам пришлось его заменить. Больше мы ничего не знаем. Очевидно, что повреждение было достаточно серьёзным и не позволило ему продолжить матч. Это вызывает у нас беспокойство. Я понятия не имею, сможет ли он сыграть в следующие выходные.

Не так давно Сака получал удар, но с тех пор он поправился. Сейчас было движение пяткой назад, которое могло привести к травме такого типа. Посмотрим, насколько оно серьёзное. Он не пропускал матчи в последнее время, кроме игры с «Брентфордом» в Кубке лиги, где мы дали ему отдохнуть, но это всё», — приводит ESPN слова Артеты.

В следующем матче в Английской Премьер-Лиге 8 октября «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.