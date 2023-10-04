«Руку отрезать нельзя». Анчелотти — о назначенном пенальти в матче «Наполи» — «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение арбитра назначить пенальти в ворота мадридской команды в матче Лиги чемпионов с «Наполи».

«Думаю, это не пенальти, потому что от Начо был отскок, а руку отрезать нельзя. Его можно было дать или нет, но правило гласит, что на отскоке нельзя свистеть», — приводит слова Анчелотти AS.

3 октября завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и испанским «Реалом» (Мадрид). «Реал» вырвал победу в концовке матча — 3:2. Неаполитанская команда забила гол с 11-метрового удара после игры рукой защитника сливочных Начо на 54-й минуте встречи.

Мадридский «Реал» лидирует в таблице группы C Лиги чемпионов, набрав шесть очков.