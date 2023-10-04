Томас Тухель — о матче с «Копенгагеном»: мы контролировали игру, но было трудно их вскрыть

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался после матча с «Копенгагеном» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знали, насколько сложной будет игра. Очень важно было не расстраиваться и не терять концентрацию, а продолжать в том же духе и использовать малейшие возможности. Нам это удалось. «Копенгаген» защищался очень плотно, очень компактно, и после счета 1:0 стало очень тяжело. Было трудно их вскрыть, даже когда у нас было несколько хороших моментов в переходах.

Мы контролировали игру, не позволили им ничего сделать на протяжении длительного отрезка, а затем уступили в первом же тайме. Это было неприятно. «Копенгаген» получил очко в первой партии, а затем мог выйти в четверку. Это чувствовалось по стадиону. Мы сохранили терпение, привлекли энергию со скамейки запасных и заслуженно переломили ход игры. Я доволен, что нам удалось это сделать», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии»

После двух туров «Бавария» занимает первое место с группе А с шестью очками. На втором месте расположился «Галатасарай» (четыре очка).