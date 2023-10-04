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Фанаты «Униона» перед матчем Лиги чемпионов растянули баннер с критикой УЕФА

Вчера, 3 октября, «Унион» (Берлин) на своём поле проиграл «Браге» со счётом 2:3 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Перед началом матча фанаты берлинского клуба растянули текстовик на центральной трибуне: «Стадионные нормы УЕФА: вам плевать на спорт, вас интересуют только деньги».

Причиной протеста стало то, что домашние матчи Лиги чемпионов «Унион» проводит на Олимпийском стадионе, а не на родном «Ан дер Альтен Фёрстерай», который не подходит по регламенту.

«Унион» впервые в истории клуба принял участие в Лиги чемпионов. В прошлом сезоне клуб участвовал в Лиге Европы, где вылетел на стадии 1/8 финала от «Юниона» (3:6).

После двух туров берлинский клуб занимает четвертое место с нулём очков в группе С с «Реалом Мадрид», «Наполи» и «Брагой».

В следующем туре «Унион» сыграет с «Наполи». Встреча состоится 24 октября.