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Фанаты «Униона» перед матчем Лиги чемпионов растянули баннер с критикой УЕФА

Фанаты «Униона» перед матчем Лиги чемпионов растянули баннер с критикой УЕФА
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Вчера, 3 октября, «Унион» (Берлин) на своём поле проиграл «Браге» со счётом 2:3 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Перед началом матча фанаты берлинского клуба растянули текстовик на центральной трибуне: «Стадионные нормы УЕФА: вам плевать на спорт, вас интересуют только деньги».

Причиной протеста стало то, что домашние матчи Лиги чемпионов «Унион» проводит на Олимпийском стадионе, а не на родном «Ан дер Альтен Фёрстерай», который не подходит по регламенту.

«Унион» впервые в истории клуба принял участие в Лиги чемпионов. В прошлом сезоне клуб участвовал в Лиге Европы, где вылетел на стадии 1/8 финала от «Юниона» (3:6).

После двух туров берлинский клуб занимает четвертое место с нулём очков в группе С с «Реалом Мадрид», «Наполи» и «Брагой».

В следующем туре «Унион» сыграет с «Наполи». Встреча состоится 24 октября.

Лига чемпионов . Группа C. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 19:45 МСК
Унион
Берлин, Германия
Окончен
2 : 3
Брага
Брага, Португалия
1:0 Бекер – 30'     2:0 Бекер – 37'     2:1 Ньякате – 41'     2:2 Брума – 51'     2:3 Каштру – 90+4'    
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