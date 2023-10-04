Тен Хаг — о поражении от «Галатасарая»: мы допустили фундаментальные ошибки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от «Галатасарая» (2:3) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Я думаю, что мы дважды вырывались вперед и контролировали игру. А потом, да, допустили какие-то ошибки, какие-то фундаментальные ошибки, которые обычно не допускаем в игре. А на таком уровне их допускать нельзя. За это наказывают. Это трудно контролировать, но мы все вместе, в этом. Не только один допускает такую ошибку, но и мы как команда допускаем такие ошибки, поэтому не выигрываем игру, что было совершенно необязательно, потому что, как я уже сказал, ты дважды ведешь в счете, контролируешь игру и не ожидаешь такого исхода», — приводит слова Тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
После второго тура «МЮ» занимает последнее место с нулём очков в группе А с «Баварией», «Галатасараем» и «Копенгагеном».
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