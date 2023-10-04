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Тен Хаг — о поражении от «Галатасарая»: мы допустили фундаментальные ошибки

Тен Хаг — о поражении от «Галатасарая»: мы допустили фундаментальные ошибки
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от «Галатасарая» (2:3) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я думаю, что мы дважды вырывались вперед и контролировали игру. А потом, да, допустили какие-то ошибки, какие-то фундаментальные ошибки, которые обычно не допускаем в игре. А на таком уровне их допускать нельзя. За это наказывают. Это трудно контролировать, но мы все вместе, в этом. Не только один допускает такую ошибку, но и мы как команда допускаем такие ошибки, поэтому не выигрываем игру, что было совершенно необязательно, потому что, как я уже сказал, ты дважды ведешь в счете, контролируешь игру и не ожидаешь такого исхода», — приводит слова Тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После второго тура «МЮ» занимает последнее место с нулём очков в группе А с «Баварией», «Галатасараем» и «Копенгагеном».

Лига чемпионов . Группа A. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Хойлунд – 17'     1:1 Заха – 23'     2:1 Хойлунд – 67'     2:2 Актюркоглу – 71'     2:3 Икарди – 81'    
Удаления: Каземиро – 77' / нет
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