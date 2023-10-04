Тикнизян положительно высказался о вызове семи игроков «Локо» в состав сборной России

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказал своё отношение к вызову семи игроков «железнодорожников» в сборную России.

«Семь наших игроков вызвали в сборную, значит ли это что команда движется в правильном направлении? Думаю, да. Во многом это оценка работы нашего тренерского штаба, наших ребят. Чем больше человек из нашей команды попадает в сборную, тем лучше для нас. За счёт этого ребята будут развиваться и прибавлять. Я очень рад, что у них появляется такая возможность. Это напрямую свидетельствует о том, что мы на правильном пути, – сказал Тикнизян», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

В сборную России из «Локомотива» были вызваны: Дмитрий Баринов, Илья Лантратов, Антон Миранчук, Артём Карпукас, Александр Сильянов, Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Сам Тикнизян вызван в стан национальной команды Армении.