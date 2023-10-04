Ненахов: Кубок РПЛ? Такого опыта не было, но это интересно

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказал своё мнение о возможном внедрении Кубка РПЛ по итогам сезона чемпионата России.

«Тяжело загадывать, никогда не было опыта выступлений в таком формате. Но интересно, игроки тоже всегда приветствуют что-то новое. Только нужно понимать, когда будет отпуск, потому что отдыхать тоже надо, как и набирать форму на сборах. Чтобы не было травм. Как в Англии говорят, что у них слишком много турниров, и футболисты получают травмы. Главное, чтобы такого не случилось у нас.

Это будет выглядеть как в НХЛ. У них в регулярном чемпионате хоккеисты не играют на максимуме. Это будет не так интересно, как сейчас в РПЛ, и самое интересное начнется, когда будет восемь команд», — приводит слова Ненахова Metaratings.