Вальверде — о матче с «Наполи»: нам удалось вырваться вперед и одержать победу

Полузащитник «Реала Мадрид» Федерико Вальверде высказался о победе над «Наполи» (3:2) во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов.
«Это был отличный матч, и погода была великолепной. Я впервые играю здесь. Но самое главное, что мы победили. Мы доминировали в первом тайме, но в первые несколько минут нам пришлось туго. Затем они забили пенальти, и мы оказались позади, но нам удалось вырваться вперед и одержать победу.
Победный гол? Мне было немного грустно, потому что я посмотрел на табло, а там не было надписи Вальверде. Один из игроков соперника сказал мне, что гол был забит не мной, но важно то, что мы набрали три очка», — приводит слова Вальверде официальный сайт «Реала».
Вальверде пробил с дальней дистанции в перекладину, мяч от отскочил в спину вратаря и после в ворота.
После двух туров «Реал» занимает первое место с шестью очками в группе С с «Наполи» (второе место), «Брагой» (третье место) и «Унионом» (четвёртое место).
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