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«Реал» одолел «Наполи», «Арсенал» и «МЮ» потерпели сенсационные поражения. Главное к утру

«Реал» Мадрид обыграл «Наполи» со счётом 3:2 в рамках группового этапа Лиги чемпионов, «Арсенал» уступил «Лансу», а «Галатасарай» совершил камбэк в матче с «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» сумел добыть гостевую победу в матче Лиги чемпионов с «Наполи».

2. «Ланс» совершил камбэк и обыграл «Арсенал» в Лиге чемпионов.

3. «Манчестер Юнайтед» неожиданно уступил «Галатасараю» в матче ЛЧ с пятью голами.

4. Две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Бостон».

5. «Реал Сосьедад» на выезде переиграл «РБ Зальцбург», Захарян не вышел на поле.

6. «Северсталь» в гостях уверенно обыграла «Ак Барс», забросив четыре шайбы.

7. «Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.

8. МОК не допустил российских спортсменов до зимних юношеских Игр.

9. «Интер» обыграл «Бенфику» благодаря голу Тюрама.

10. ЦСКА обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024.