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К Антону Зиньковскому проявляли интерес турецкие топ-клубы в летнее трансферное окно

К Антону Зиньковскому проявляли интерес турецкие топ-клубы в летнее трансферное окно
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Турецкие топ-клубы в летнее трансферное окно интересовались полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые категорически отказались продавать 27-летнего футболиста.

Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 3,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Зиньковского в € 4 млн.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал семь голевых передач. В нынешнем сезоне Зиньковский провёл уже 13 игр, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

После 10 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место с 16 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24 очка).

В следующем туре «Спартак» на своём поле примет ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк-Арене» состоится 8 октября.

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