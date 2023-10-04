Защитник «Локомотива» Ненахов: в этом сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в прошлом

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о матче с «Ростовом» (3:1) в 5-м туре группового этапа Кубка России (Путь РПЛ).
«Лёгких побед не бывает. Мы прилагали много усилий в матче с «Ростовом» для того, чтобы их не было видно в первом тайме. Во втором чуть в концовке сбавили, но счёт уже был сделан.
В этом сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в том. Согласен с этим, но не знаю, с чем это связано. Может быть, из-за того, что ушли такие футболисты, как Сильянов», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После пяти туров «Локомотив» занимает первое место с 10 очками в группе B с «Уралом» (8 очков), «Ростовом» (8 очков) и «Рубином» (4 очка).
В заключительном туре группового этапа железнодорожники сыграют дома с «Рубином».
В чемпионате России «Локомотив» занимает третье место с 18 очками.
- 4 октября 2023
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