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Дмитрий Ефремов: мало кто осмеливается сказать про агентов — будет закрыт вход в клубы

Дмитрий Ефремов: мало кто осмеливается сказать про агентов — будет закрыт вход в клубы
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Бывший полузащитник ЦСКА, «Оренбурга», «Крыльев Советов», а ныне игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов дал понять, почему не задержался в Самаре.

«Попал в «Крылья Советов» не в то время? Кто в курсе всех событий, тот понимает, почему я не играл. Но всё равно было приятно там работать и с футболистами, и с тренерами. Я тренировался и делал всё, что зависело от меня. В тех немногочисленных случаях, когда выходил, показывал, что могу на футбольном поле. У меня было понимание, что нужно сделать, чтобы получить больше игрового времени.

Но, как вы и сказали, не всё зависело от меня. Зависело от агентов? Я часто слышу, что есть такие закулисные игры. Мало кто осмеливается про это сказать, потому что будет закрыт вход в другие клубы», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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