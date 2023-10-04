Экс-игрок ЦСКА Ефремов: не удовлетворён тем, как развивается карьера

Бывший полузащитник ЦСКА, «Оренбурга», «Крыльев Советов», а сейчас игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов подвёл промежуточные итоги своей игровой карьеры.

«Конечно, я не удовлетворён тем, как развивается карьера. Хочу ещё поиграть на высоком уровне. 28 лет — это немного. Чувствую я себя лучше, чем в 19–20, если не брать травмы, которые мне мешают. Сейчас главное — восстановиться, а с нового года — снова показывать уровень», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ефремов — воспитанник тольяттинской академии. К ЦСКА футболист присоединился в 2013 году. Дмитрий также успел поиграть за такие команды, как «Слован», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон» и ульяновская «Волга».