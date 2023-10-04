Гарсия — об игре с «Реалом»: ничья — более справедливый результат в этом матче

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия поделился впечатлениями от минувшего матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором неаполитанский клуб проиграл мадридскому «Реалу» со счётом 2:3.

«Думаю, что ничья — это более справедливый результат в этом матче, но футбол таков. Мы играли на одном уровне с очень сильной командой, и не проблема пропустить гол так, как это сделали мы, поскольку ошибки — это часть игры. После того как счёт в матче стал 1:1, мы слишком открылись, хотя в трудный момент нужно было собраться и не давить так высоко. С другой стороны, мне понравилась реакция команды во втором тайме — мы тоже могли победить.

Перед угловым, с которого они забили победный гол, был фол со стороны игрока «Реала». Анчелотти будет говорить о пенальти, а мы об этом эпизоде», — приводит слова Гарсии AS.