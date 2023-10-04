Ефремов: юмор у Слуцкого специфический — ещё со времён ЦСКА

Экс-хавбек ЦСКА, «Оренбурга», «Крыльев Советов», а сейчас игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов поделился впечатлениями от развлекательного контента бывшего тренера сборной России и «Халла» Леонида Слуцкого.

«Мне кажется, ему самому без разницы, добился он максимума в тренерской профессии или нет, поэтому и ушёл в другую стезю. Я удивился его выбору, но не очень сильно. Специально не слежу, но видел его в «Плюшках» и отрывки «Большого шоу». Могу сказать, что юмор у Слуцкого специфический. У него и в ЦСКА такой был. Кто-то на это обижался, а кто-то воспринимал нормально. Сейчас Слуцкий делает это для контента или хайпа, поэтому получается пожёстче», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ефремов — воспитанник тольяттинской академии. К ЦСКА футболист присоединился в 2013 году. Дмитрий также успел поиграть за такие команды, как «Слован», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон» и ульяновская «Волга».