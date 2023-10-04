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Игрок «Рубина» Ширяев высказался о причинах поражения в матче Кубка с «Уралом»

Игрок «Рубина» Ширяев высказался о причинах поражения в матче Кубка с «Уралом»
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Защитник «Рубина» Максим Ширяев прокомментировал поражение команды в матче Фонбет Кубка России с «Уралом». Напомним, игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Видно, что у нас было много брака. У всей команды. Из-за этого пошли несвойственные ошибки, обычно мы пособраннее. С голом первым мне показалось, что фол был. Надо смотреть, что было.

Не думаю, что отсутствие легионеров или ротация стали причиной такой игры. Просто игра была скомканной, то получалось, то нет. По второму тайму прямо было видно, что «Урал» перехватил инициативу и в конце отыграли по счёту. Может, могли что-то выжать, моментики были, а при счёте 2:1 у команды было бы больше сил. Но это футбол», — приводит слова Максима Ширяева «РБ Спорт».

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