В «Локомотиве» не видят необходимости вести переговоры со «Спартаком» по Джикии

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможном переходе капитана «Спартака» Георгия Джикии в стан железнодорожников.

«Мы на трансферном комитете пока не обсуждаем. Но всё бывает. Пока от нашей спортивной дирекции предложений по Георгию не было. Главный тренер «Локо» на днях сказал, что Джикия весьма интересный игрок? Вы в этом сомневаетесь? Я нет. Но мы пока не обсуждали эти вопросы даже в перспективных планах. У нас развивающаяся линия обороны, представленная молодыми игроками. Пока не видим необходимости вести переговоры с Георгием или со «Спартаком» о его переходе», — приводит слова Нагорных издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Георгий Джикия провёл за «Спартак» шесть матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.