«Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Баварии» в зимнее трансферное окно

Приоритетной задачей для руководства «Манчестер Юнайтед» на ближайшее трансферное окно станет подписание нового центрального защитника. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг подготовил список центральных защитников, которых он считает наиболее подходящими под игру команды. Среди таких футболистов указываются игрок «Баварии» Маттейс де Лигт, защитник «Бенфики» Антониу Силва и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы».

Напомним, вчера, 3 октября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» со счётом 2:3.

После двух матчей Лиги чемпионов «красные дьяволы» не набрали ни одного очка и на текущий момент занимают четвёртое место в группе A.