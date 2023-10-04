«Это два моих сына!» Президент «Урала» Иванов — о любимых футболистах

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал выступавших за команду из Екатеринбурга полузащитников Олега Шатова и Чисамбу Лунгу своими любимыми футболистами.

«Чисамба – мой любимый легионер, но, к сожалению, тренеры не любили его так, как я (смеётся), нечасто ставили. Но понимаете, в чём дело, – его любил народ. У нас есть свой драматический театр, люди ходят на своих актёров, но, когда приезжает МХАТ или «Современник», люди покупают дорогие билеты и идут на актёров, которые играют лучше или узнаваемее. Так же и на Чисамбу, он фокусник, забить не мог, но он с мячом… Он приехал к нам молодым мальчиком, он останавливал мяч как угодно, хоть из-за уха.

Почему у меня сложились с ним такие отношения? Не знаю, ну у него две дочки родились здесь, я в роддом ходил к нему, как к сыну. Фотография с Чисамбой и Шатовым? Это не два моих любимых футболиста, это два моих сына!» — сказал Иванов в выпуске YouTube-канала Nobel.