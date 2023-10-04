Защитник «Севильи» Рамос: судьи не проявляют одинакового уважения ко всем командам

Защитник «Севильи» Серхио Рамос подверг критике судейство в минувшем матче Лиги чемпионов, в котором испанский клуб сыграл вничью с ПСВ (2:2), а сам защитник сфолил на игроке нидерландской команды, после чего в ворота красно-белых был назначен пенальти.

«Я являюсь одним из тех людей, которые говорят, что VAR должен помогать и после 50-го просмотра всё уже очевидно. Я даже не прикасался у нему, а он упал. По сути, я убирал ногу, чтобы было ясно, что контакта нет. Но судья сказал мне: «Всё очевидно», а ты остаёшься стоять с глупым лицом. Арбитр не должен быть главным героем встречи, особенно в наши дни, когда есть VAR. Люди могут говорить всё что захотят, но я вижу, что судьи не проявляют одинакового уважения ко всем командам. В данном случае это затрагивает меня, а также всех севильцев», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.