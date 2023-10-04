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Галактионов: игроки «Локомотива» после победы над «Зенитом» больше поверили в себя

Галактионов: игроки «Локомотива» после победы над «Зенитом» больше поверили в себя
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Главный тернер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что победа над петербургским «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ помогла футболистам его команды больше поверить в себя.

«Победа над «Зенитом» повлияла на дух «Локомотива»? У нас проблем с этим не было. Но это дало определённый скачок, конечно, сейчас ребята ещё больше поверили в себя. Самое главное — мы стали целостнее в этом плане. Это очень важно в преддверии дальнейших матчей. Надолго ли хватит скачка? Вы же знаете, сегодня есть победа — одна история, нужно правильно реагировать на победы и поражения.

Чтобы не шарахаться, нервничать и трястись, а структурно и правильно делать своё дело — работать и команду правильно направлять. Бывают в спорте неудачные матчи, нужно правильно на них реагировать и делать правильную реакцию», — приводит слова Галактионова ТАСС.

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