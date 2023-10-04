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«Я б не сказал, что это шутка». Сын президента «Урала» — об угрозе сломать ноги журналисту

«Я б не сказал, что это шутка». Сын президента «Урала» — об угрозе сломать ноги журналисту
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Сын президента «Урала» Григория Иванова Александр Иванов заявил, что журналистам не стоит звонить его отцу после игр с участием екатеринбургской команды.

«После матчей ему звонить нельзя. Шутка про то, что ноги сломает? Я бы не сказал, что это была шутка, но зато никто не звонил. Звонили ли члены семьи в таких случаях? Зачем нам это, мы все на игре. Конечно, если я позвоню, скажу, что мы плохо играли, мне он ничего не скажет. Родным и близким звонить можно, но журналистам… Это сколько раз было, игра закончилась, свисток прозвучал, прошло две минуты, и ему уже человек семь позвонили. Конечно, его это бесит, и я его понимаю», — сказал Иванов в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, ранее президент «Урала» Григорий Иванов, высказываясь о ничьей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2), обрушился с резкой критикой на арбитров. По состоянию на сегодняшний день «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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