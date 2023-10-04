На Криштиану Роналду был подан новый судебный иск по делу об изнасиловании

На нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду был подан новый судебный иск по делу о сексуальном насилии со стороны гражданки США Кэтрин Майорги, ранее уже подававшей иск на футболиста. Об этом информирует Sky News.

Сообщается, что ранее поданный девушкой иск был отклонён окружным судьёй США в связи с использованием украденных конфиденциальных документов. На текущий момент представители Майорги работают над тем, чтобы апелляционный суд США отменил решение о прекращении дела и возобновил гражданский иск, который их подзащитная впервые подала в 2018 году.

Напомним, в 2018 году Майорга заявила, что португальский футболист изнасиловал её в Лас-Вегасе. По словам девушки, инцидент произошёл в 2009 году. После этого Роналду передал Майорге $ 375 тыс. за молчание. В свою очередь, нападающий отрицает обвинения, выдвинутые против него.