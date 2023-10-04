«Всё равно всё решаю я!» Президент «Урала» Иванов — о работе в клубе с сыном

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о совместной работе со своим сыном, который является спортивным директором екатеринбургского клуба. В то же время Иванов заявил, что все решения принимает именно он, а сын ему помогает.

«Мой сын – наш спортивный директор. Не влияет ли это на наши взаимодействия по работе? Конечно, нет. Всё равно все решения я принимаю (смеётся)! Они много смотрят, много помогают. Ему ещё надо стать немного опытнее, ему всего 31 год. При нём провели два селекционных окна, привели качественных футболистов, Сиссе и Влута. Я вижу, что мы собрали новую команду. Мы довольны, хотя Виктор Михайлович, как и любой тренер, хочет ещё, но мы стараемся выполнить все его хотелки», — сказал Иванов в видео на YouTube-канале Nobel.