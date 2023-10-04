«Факел» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30 мск

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Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Факел» и ЦСКА. Игра группы A пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Амелин. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артём Чистяков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 04 октября 2023, среда. 14:30 МСК Факел Воронеж Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Факел» набрал четыре очка и занимает четвёртое место в группе A. В свою очередь, ЦСКА после аналогичного количества игр набрал семь очков и располагается на второй строчке.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.