Осинькин высказался о предстоящем матче «Крыльев Советов» с «Ахматом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России с «Ахматом».

«У нас есть определённая ротация. Мы хотим выиграть, понимаем, что неудачный старт в Кубке ставит нас в неудобное положение. Есть соперник, который тоже ставит свои цели. Всё решит футбольное поле. У нас были хорошие выступления в Кубке, особенно учитывая команды, с которыми мы играли. Сейчас всё зависит от нас», — приводит слова Осинькина телеграм-канал «Крыльев Советов».

Напомним, сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат». Игра группы C пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Москва). Ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Чебан.