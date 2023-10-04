Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин высказался о предстоящем матче «Крыльев Советов» с «Ахматом»

Осинькин высказался о предстоящем матче «Крыльев Советов» с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России с «Ахматом».

«У нас есть определённая ротация. Мы хотим выиграть, понимаем, что неудачный старт в Кубке ставит нас в неудобное положение. Есть соперник, который тоже ставит свои цели. Всё решит футбольное поле. У нас были хорошие выступления в Кубке, особенно учитывая команды, с которыми мы играли. Сейчас всё зависит от нас», — приводит слова Осинькина телеграм-канал «Крыльев Советов».

Напомним, сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат». Игра группы C пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Москва). Ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Чебан.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android