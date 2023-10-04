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Руководство «Манчестер Юнайтед» не намерено увольнять тен Хага на фоне плохих результатов

Руководство «Манчестер Юнайтед» не намерено увольнять тен Хага на фоне плохих результатов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет уволен со своей должности в обозримом будущем, несмотря на неудачные текущие результаты. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» верит в нидерландского специалиста и считает, что он способен вывести команду на новый уровень в долгосрочной перспективе. Позиции тен Хага в клубе считаются непоколебимыми.

Несмотря на то что главный тренер «Манчестер Юнайтед» не жаловался на большое количество травм, руководство считает, что наставнику и клубу не повезло в этом отношении, так как в какой-то момент были недоступны сразу 12 игроков.

Напомним, после двух матчей группового этапа Лиги чемпионов «красные дьяволы» не набрали ни одного очка и на текущий момент занимают четвёртое место в квартете A.

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