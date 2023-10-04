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«Не могло так быть?» Президент «Урала» Иванов — о подозрительных матчах с «Тереком»

«Не могло так быть?» Президент «Урала» Иванов — о подозрительных матчах с «Тереком»
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о подозрительных матчах с «Тереком» в 2016 году.

«Какие разговоры были? Про матч с «Тереком»? Сыграли с ним 1:1 и дома, и на выезде, и что дальше? А, нет, 3:3! Самое интересное, что мы ведём дома 2:0, а они сравнивают 2:2 и забивают третий. Думаю, ну всё, теперь не отмыться мне. Хорошо, счёт сравняли.

Почему в те времена матчи «Урала» с «Тереком» или «Ахматом» были опутаны тайной? Какой? Проиграли в 2016 году 1:4? Ну и что? Не могло так быть? У них и бюджет был больше, и футболисты поинтереснее. Лунгу не ругался ни с кем в раздевалке, это всё домыслы. Те матчи абсолютно нормальные. У «Урала» никогда в истории не было договорных матчей, ни разу. Это всё блеф сивой кобылы. Какие люди об этом говорят вам? Почему мне не говорят? Пусть придут, факты изложат», — сказал Иванов в видео на YouTube-канале Nobel.

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