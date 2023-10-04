Тикнизян: уверен, что Дзюба и Сулейманов будут дополнять друг друга

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после победы над «Ростовом» (3:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о голе форварда Тимура Сулейманова.

«Сможет ли Сулейманов посадить на скамейку Артёма Дзюбу? Тимур – молодец, но это немного некорректный вопрос. Что Артём, что Тимур – очень важные футболисты для нашей команды. Это абсолютно разноплановые игроки, и где-то будет выгоднее использовать Артёма, а в каких-то ситуациях Тимура. Я уверен, что они будут дополнять друг друга», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива». За «Пари НН» россиянин играл с 2020 года. В активе футболиста 25 забитых мячей и девять результативных передач в 112 матчах. 14 сентября форвард перешёл на правах аренды в «Локомотив» до конца сезона-2023/2024. Контракт предусматривает опцию выкупа.