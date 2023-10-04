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Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии. Турция отказалась от своей заявки

Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии. Турция отказалась от своей заявки
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Чемпионат Европы по футболу 2028 года примут Великобритания и Ирландия. Такое решение было принято после того, как Турция отказалась от своей заявки на проведение турнира. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Сообщается, что сегодня, 4 октября, УЕФА направила футбольным ассоциациям обеих стран письма с подтверждением того, что их совместная заявка была должным образом изучена и направлена на оценку Исполнительному комитету УЕФА, заседание которого состоится 10 октября в Ньоне. Подчёркивается, что от того, как страны защитят свои заявки на этом заседании, зависит финальное решение УЕФА.

Напомним, в ноябре прошлого года УЕФА подтвердила, что получила предварительные заявочные досье от футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса на право принять чемпионат Европы 2028 года.

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