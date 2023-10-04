Нагорных: надеюсь, Россия будет возвращаться в систему европейского футбола

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о том, что УЕФА допустил к международным турнирам мужские и женские российские юношеские сборные.

«Как я отреагировал на решение о допуске юношеской сборной к турнирам УЕФА? Я очень рад. Очень важно, чтобы наши ребята, которые в сердце несут все атрибуты нашей родины, имели возможность соревноваться со сверстниками за рубежом. История без гимна, флага и герба не смущает? Это вынужденная ситуация.

Надеюсь, мы будем возвращаться в систему европейского футбола. Мы очень нужны европейскому футболу. Целостность европейского спорта выше сиюминутных политических амбиций, которые сегодня преобладают», — приводит слова Нагорных издание «РБ Спорт».