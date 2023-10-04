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«Сочи» — «Оренбург»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 15:00 мск

«Сочи» — «Оренбург»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Сочи» и «Оренбург». Игра группы A пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Вера Опейкина. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа A
04 октября 2023, среда. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал пять очков и занимает третье место в группе A. «Оренбург» после аналогичного количества игр лидирует в группе, имея в своём активе восемь очков.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Оренбург» обыграл «Сочи» со счётом 2:0.

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