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«Крылья Советов» — «Ахмат»: гости забили третий гол, сделав счёт 3:0

«Крылья Советов» — «Ахмат»: гости забили третий гол, сделав счёт 3:0
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В эти минуты идёт матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встречаются «Крылья Советов» и «Ахмат». Игра группы C проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк (Москва). Ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Чебан. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа C
04 октября 2023, среда. 12:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Ильин – 2'     0:2 Конате – 8'     0:3 Семёнов – 67'    

На 67-й минуте «Ахмат» заработал угловой на левом фланге. Тодорович навесил почти к линии вратарской, Семёнов пробил головой — мяч угодил в Карпицкого и отскочил обратно к Семёнову, а со второй попытки (уже ногой) Андрей отправил мяч в сетку.

Ранее, на второй минуте, счёт в матче открыл нападающий «Ахмата» Владимир Ильин. На восьмой минуте преимущество гостей удвоил Мохамед Конате.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» набрали три очка и занимают четвёртое место в группе C. В свою очередь, «Ахмат» после аналогичного количества игр набрал четыре очка и располагается на третьей строчке.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.

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