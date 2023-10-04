Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Спартак»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 16:45 мск

«Динамо» — «Спартак»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 16:45 мск
Комментарии

Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Динамо» и «Спартак». Игра группы D пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа D
04 октября 2023, среда. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в группе D. «Динамо» после аналогичного количества игр набрало пять очков и располагается на втором месте.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 4:1.

Материалы по теме
Мостовой: «Спартаку» ничего не надо, поэтому в матче с «Динамо» могут экспериментировать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android