«Краснодар» — «Пари НН»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 17:15 мск

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Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра группы D пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья – Ян Бобровский. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 04 октября 2023, среда. 17:15 МСК Краснодар Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» набрал пять очков и занимает третье место в группе D. «Пари НН» после аналогичного количества игр набрал только два очка и в данный момент располагается на последней строчке в турнирной таблице.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.