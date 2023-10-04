Нагорных объяснил, почему «Локомотив» не стал обжаловать решение КДК РФС по Дзюбе

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб не стал обжаловать решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по эпизоду с нападающим Артёмом Дзюбой и журналистом, так как нельзя было повлиять на условную дисквалификацию.

«Мы изучили всю юридическую ситуацию, она была нерешаемой. Потому что на само решение об условной дисквалификации повлиять было невозможно. Можно было только на штраф подавать (апелляцию). Дзюба — молодец. Он является очень важным игроком для команды. Это лидер, мотиватор команды, поэтому абсолютно мы довольны тем, как он сегодня играет», — приводит слова Нагорных ТАСС.

12 августа «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ. Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча журналист «РБ Спорт» Виталий Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьёт больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо отреагировал на вопрос представителя СМИ. 16 августа КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.