Экс-вратарь сборной Камеруна: сомневаюсь, что у россиян возникнут проблемы с камерунцами

Бывший голкипер сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл высказался о предстоящем товарищеском матче его национальной команды с Россией. Напомним, игра Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве в рамках октябрьских учебно-тренировочных сборов.

«Каждая страна имеет свою политику. Сомневаюсь, что у какого-либо российского футболиста могут возникнуть проблемы с камерунскими игроками. Поэтому товарищеская игра не вызовет вопросов у наших игроков. Что знаю о нынешней сборной России? Ничего. Они уже давно не выступают», — приводит слова Белла Metaratings.

Напомним, октябрьские учебно-тренировочные сборы стартуют в понедельник, 9 октября, в Новогорске. Помимо Камеруна, сборная России также сыграет с Кенией. Вторая игра состоится 16 октября в Турции.