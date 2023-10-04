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«Факел» — ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России

«Факел» — ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России
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Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Факел» и ЦСКА. Игра группы A пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Амелин. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артём Чистяков. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Факел»: Гудиев, Яколиш, Брызгалов, Суслов, Кудряшов, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Долгов, Максимов.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Лукин, Роша, Мойзес, Рядно, Кисляк, Мендес, Кучаев, Ермаков, Заболотный.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Факел» набрал четыре очка и занимает четвёртое место в группе A. В свою очередь, ЦСКА после аналогичного количества игр набрал семь очков и располагается на второй строчке.

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