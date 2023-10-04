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Экс-тренер «ПСЖ» Галтье возглавит катарский «Аль-Духаиль» в течение недели

Экс-тренер «ПСЖ» Галтье возглавит катарский «Аль-Духаиль» в течение недели
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Бывший наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье на этой неделе станет новым главным тренером катарского «Аль-Духаиля». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, окончательное соглашение между сторонами было достигнуто вчера, 3 октября.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 57-летний специалист ведёт переговоры с «Марселем». Однако Галтье отказался возглавить французский клуб, так как не был готов возвращаться к тренерской деятельности так быстро.

Последним местом работы Галтье был «ПСЖ». Специалист возглавил французский клуб 5 июля 2022 года. Под его руководством «Пари Сен-Жермен» выиграл свой 11-й титул в Лиге 1. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от «Баварии», так и не сумев завоевать заветный трофей.

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