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В Бельгии назвали знаковым решение УЕФА о допуске сборных России U17

В Бельгии назвали знаковым решение УЕФА о допуске сборных России U17
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Королевская футбольная ассоциация Бельгии считает знаковым решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить сборные России до 17 лет к участию в турнирах под своей эгидой.

«Мы понимаем позицию УЕФА о том, что детей не следует наказывать за действия взрослых, и считаем стремление привлечь как можно больше молодых людей к участию в нашем виде спорта похвальным. Однако отстранение российских команд от международных соревнований стало чётким сигналом УЕФА.

Частичная отмена этого решения является знаковым выбором, учитывая геополитический контекст. Мы проконсультируемся с другими федерациями и УЕФА, прежде чем давать дальнейшие комментарии по этому вопросу», — приводит слова неназванного представителя Королевской футбольной ассоциации Бельгии ТАСС.

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