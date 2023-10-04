Гави: моя мама говорит мне не вступать в драку на поле и ругается, если я это делаю

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави ответил на критику, связанную с его чрезмерно агрессивным стилем игры.

«Хави пытается сделать меня лучше, много разговаривает со мной. Иногда я пересматриваю матчи и думаю: «Чёрт возьми, как мне вообще пришло в голову это сделать?» Но больше всего страдает моя мать. Она всегда говорит мне не вступать в драку на поле и очень ругается, если я это делаю. Но я считаю себя игроком, который борется до конца, никогда не лишусь этого качества. Готов сделать для «Барселоны» всё, что в моих силах», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги Гави принял участие в восьми матчах, в которых получил три жёлтые карточки.

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