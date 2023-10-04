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«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Сочи» и «Оренбург». Игра группы A пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Вера Опейкина. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа A
04 октября 2023, среда. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мещанинов – 18'    

Стартовый состав «Сочи»: Гойло, Мещанинов, Литвинов, Миладинович, Соломон, Юсупов, Ангбан, Маргасов, Мигель, Джоржевич, Бурмистров.

Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Хотулёв, Гогличидзе, Михайлов, Титков, Флорентин, Оганесян, Обухов, Печенин.

В августе команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Оренбург» обыграл «Сочи» со счётом 2:0.

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