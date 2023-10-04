ФИФА может допустить сборную России U17 к чемпионату мира — Sky Sports

ФИФА рассматривает возможность смягчения тотального бана России на международной арене. Международная федерация футбола может допустить сборную России U17 к чемпионату мира в случае успешного преодоления отборочных этапов российскими юниорами, информирует Sky Sports.

Напомним, ранее УЕФА допустил российские юношеские сборные к международным турнирам. Такое решение было обосновано европейскими футбольными чиновниками тем, что «дети не должны отвечать за поступки, которые совершают взрослые». При этом взрослые российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта — особенно в командных.