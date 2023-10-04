В сборной Камеруна рассказали о цели проведения матча с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о цели, которую преследуют в стране и федерации, согласившись провести товарищеский матч со сборной России.

«Цель проведения товарищеского матча сборных России и Камеруна — построить отличные и дружеские отношения между нашими странами. Президенты Бийя и Путин встречались летом и вели переговоры по разным сферам, в том числе договорились провести товарищеский матч национальных команд по футболу», — приводит слова Джунана Sport24.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на стадионе московского «Динамо». В сентябре национальная команда России сыграла вничью с олимпийской командой Египта (1:1), затем уступила ей же (1:2), а после этого сыграла вничью со сборной Катара (1:1).