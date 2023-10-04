Газзаев: решение УЕФА о допуске юношеских команд России к играм без флага — унизительно

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзавев высказался о решении УЕФА о допуске российских команд до 17 лет к международным соревнованиям.

«Решение УЕФА о допуске юношеских команд к играм без флага, гимна и герба на нейтральных полях — это унизительно. Нейтральный статус влияет на их несформированную психику. Они только начинают свою профессиональную деятельность. Если в отборочных играх попадутся шведы или поляки? Перед чемпионатом мира Польша уже отказалась играть с нами. Россия — великая спортивная держава, которая на всех международных играх была конкурентоспособна и боролась за самые высокие места. Будет предвзятое отношение к нам. Даже если наши будут на голову сильнее, начнётся судейский произвол.

Такое нельзя допускать. Нужно создавать альтернативу. В своё время были прекрасные Игры доброй воли. С такими же финансовыми условиями, как на Олимпиаде или чемпионате мира. Такие соревнования будут успешнее», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.